متخصص في الشأن التركي: أردوغان يمول أكثر من 2000 مسجد حول العالم لنشر سياساته

قال محمد مصطفى، الباحث في الشأن التركي، إن الرئيس التركي يعمل على استغلال محاولة الانقلاب المزعومة واستثمارها سياسيا، فضلا عن دسه عناصر للترويج أن ما حدث كان انقلابًا، وهو يعمل على ملاحقة المتورطين فيها.





وأشار "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن أردوغان يستخدم الدين والمساجد كأداة لتحقيق غايته السياسية وهى إقامة الخلافة الإسلامية، منوهًا بأن أردوغان يتحرك خطوات في غاية الخطورة.



