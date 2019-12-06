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متخصص في الشأن التركي: أردوغان يمول أكثر من 2000 مسجد حول العالم لنشر سياساته

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:48 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد مصطفى، الباحث في الشأن التركي، إن الرئيس التركي يعمل على استغلال محاولة الانقلاب المزعومة واستثمارها سياسيا، فضلا عن دسه عناصر للترويج أن ما حدث كان انقلابًا، وهو يعمل على ملاحقة المتورطين فيها.

وأشار "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن أردوغان يستخدم الدين والمساجد كأداة لتحقيق غايته السياسية وهى إقامة الخلافة الإسلامية، منوهًا بأن أردوغان يتحرك خطوات في غاية الخطورة.

وأوضح أن أردوغان يعمل على زيادة عدد المساجد، وتعيين أئمة، بأجندة دينية متطرفة، فضلا على أنه يستغل المساجد خارج حدود تركيا لنفس الغرض، فهناك 2000 مسجد يمولهم أردوغان خارج تركيا، وتحديدا في نطاق الجغرافيا التي كانت تسيطر عليها الدولة العثمانية، وكذلك في شرق أفريقيا.
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