Advertisements
Advertisements
Advertisements

yalla shoot| مشاهدة مباراة النجوم السعودي والأهلي السعودي بث مباشر بتاريخ 06-12-2019 كأس خادم الحرمين الشريفين

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:43 م
Advertisements
مشاهدة مباراة النجوم والاهلي في كأس خادم الحرمين
مشاهدة مباراة النجوم والاهلي في كأس خادم الحرمين
الفجر الرياضي
Advertisements
مشاهدة مباراة النجوم والاهلي في كأس خادم الحرمين

يستعد النادي الأهلي السعودي لخوض مباراة قوية ضد النجوم مساء يوم الجمعة القادمة وذلك في إطار مباريات منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.


 
مشاهدة مباراة النجوم والاهلي في كأس خادم الحرمين

مشاهدة مباراة النجوم والاهلي في كأس خادم الحرمين

مشاهدة مباراة النجوم والاهلي في كأس خادم الحرمين

مشاهدة مباراة النجوم والاهلي في كأس خادم الحرمين

موعد مباراة الأهلي السعودي القادمة والقنوات الناقلة
ويستضيف ملعب الأمير عبدالله بن جلوي مباراة الأهلي السعودي مع النجوم مساء يوم الجمعة 6 ديسمبر وتنطلق ضربة البداية عند تمام الساعة الـ4:25 بتوقيت مدينة القاهرة والـ5:25 بتوقيت مكة المكرمة والـ6:25 بتوقيت أبو ظبي.


 موعد مباراة النادي الأهلي السعودي اليوم مع النجوم والقنوات الناقلة لها 6 – 12 – 2019, اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2019 09:10 صباحاً

لاعبي النادي الأهلي السعودي
سعودي 360 – تتوجه أنظار جماهير الكرة السعودية، نحو مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، ضد فريق النجوم، مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الدور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.

ويستهدف لاعبو الراقي بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، تحقيق الفوز على حساب النجوم، من أجل حسم بطاقة التأهل للدور الـ 16 من كأس الملك، وخاصة لأن الراقي يعاني من الكثير من الإصابات بغياب نجميه عمر السومة واللاعب خالد البركة.

موعد مباراة الأهلي والنجمة والقنوات الناقلة
وتنطلق أحداث مباراة الأهلي والنجوم في تمام الساعة الخامسة وخمس وعشرون دقيقة 5:25 بتوقيت السعودية، وفي الساعة الرابعة وخمس وعشرون دقيقة 4:25 بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة 6:25 بتوقيت أبو ظبي.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم في كأس خادم الحرمين الشريفين من خلال البث الفضائي لقناة السعودية الرياضية KSA sport بوصفها الناقل الرسمي والحصري

 استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فريق النجوم، مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الدور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة النجوم والاهلي في كأس خادم الحرمين لاعبي الدور 32 الدور 16

أخبار تهمك

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل ناري من الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بأبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ يوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 10 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يوم

إصابة جديدة في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لجنة نوبل تنتقد رئيس وزراء إثيوبيا بعد فوزه بالجائزة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

منذ حوالي 3 ساعات

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ يوم

مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

kora now| مشاهدة مباراة النجوم السعودي والأهلي السعودي بث مباشر بتاريخ 06-12-2019 كأس خادم الحرمين الشريفين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

إصابة جديدة في الأهلي

11:36 ص

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

05:06 ص

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

06:55 ص

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

09:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status