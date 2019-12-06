yalla shoot| مشاهدة مباراة النجوم السعودي والأهلي السعودي بث مباشر بتاريخ 06-12-2019 كأس خادم الحرمين الشريفين

مشاهدة مباراة النجوم والاهلي في كأس خادم الحرمين





يستعد النادي الأهلي السعودي لخوض مباراة قوية ضد النجوم مساء يوم الجمعة القادمة وذلك في إطار مباريات منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.









مشاهدة مباراة النجوم والاهلي في كأس خادم الحرمين





مشاهدة مباراة النجوم والاهلي في كأس خادم الحرمين





مشاهدة مباراة النجوم والاهلي في كأس خادم الحرمين





مشاهدة مباراة النجوم والاهلي في كأس خادم الحرمين





موعد مباراة الأهلي السعودي القادمة والقنوات الناقلة

ويستضيف ملعب الأمير عبدالله بن جلوي مباراة الأهلي السعودي مع النجوم مساء يوم الجمعة 6 ديسمبر وتنطلق ضربة البداية عند تمام الساعة الـ4:25 بتوقيت مدينة القاهرة والـ5:25 بتوقيت مكة المكرمة والـ6:25 بتوقيت أبو ظبي.









موعد مباراة النادي الأهلي السعودي اليوم مع النجوم والقنوات الناقلة لها 6 – 12 – 2019, اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2019 09:10 صباحاً





لاعبي النادي الأهلي السعودي

سعودي 360 – تتوجه أنظار جماهير الكرة السعودية، نحو مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، ضد فريق النجوم، مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الدور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.





ويستهدف لاعبو الراقي بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، تحقيق الفوز على حساب النجوم، من أجل حسم بطاقة التأهل للدور الـ 16 من كأس الملك، وخاصة لأن الراقي يعاني من الكثير من الإصابات بغياب نجميه عمر السومة واللاعب خالد البركة.





موعد مباراة الأهلي والنجمة والقنوات الناقلة

وتنطلق أحداث مباراة الأهلي والنجوم في تمام الساعة الخامسة وخمس وعشرون دقيقة 5:25 بتوقيت السعودية، وفي الساعة الرابعة وخمس وعشرون دقيقة 4:25 بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة 6:25 بتوقيت أبو ظبي.





ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم في كأس خادم الحرمين الشريفين من خلال البث الفضائي لقناة السعودية الرياضية KSA sport بوصفها الناقل الرسمي والحصري





استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فريق النجوم، مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الدور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.



