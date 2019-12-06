الطالع الفلكى الجُمعَه 6/12/2019..سُونَاتَا الجَمَال!





*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 22 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزَّبَانَا من 24 نوفمبر - 6 ديسمبر.





اليوم 27 هاتُور قبطى ، 6 كانُون أوّل رُومى، 9 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - حِتّةْ مارُون جيلاسيه ملفوف فى وَرَءْ سُوليفان والواحد يخاف ياكلها.(فؤاد المهندس من مسرحيّة أنا فين وإنتى فين-1970)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الحَمَل يعنى

مخلوق صغير السن مُفعَم بالتفاؤل والفرحة يرغب فى اللعب والتنطيط ، هو برج يُعبّر عن البدايات الجديدة وعدم الإلتفات للماضى فما فات فات وانتهى الأمر، وقت للحركة واللحلحة والتنفيذ الملموس لأعمالك فالحمل يعنى طاقة الشباب وأنت قادر على بذل المجهود مهما بدا شاقاً تحت صقيع البرد القارس، وقت تستعيد فيه شبابك وترتدى ملابسك الجديدة وتظهر بنيولوك وكأنك وُلدت من جديد لتطوى صفحة الدورة القمريّة الفائتة بخيرها وشرّها ، حبّ فاشل أو وظيفة فقدتها لاتعنى نهاية الدّنيا لكنها تعنى وظيفة جديدة فى مكان أفضل ومع زملاء أطيب،حبيب/ة أجمل ومن أسرة أفضل،تعويض عن آلام الماضى واستعادة لمظهرالصحّة والشباب ونبذ لحالة الخنوع أو الشعور بالضعف، الثقة بالنفس و الشعور بالحيويّة هى ما يُمطرك به القمر بحلوله ببرج الحَمَل، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحل ذكرى ميلاد الفنانة المحبُوبة شريهان فكل عام وهِىَ بألف خير، هذه هى الأسماء المُساويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم شيريهان أحمد عبد الفتّاح الشلقانى مع التنبيه أن تلك الأسماء لاتُعبّر عن صفات تتواجد بنجمتنا بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(زواج سعيد/هانئ)،(إبنة أميرة)،(سُونَاتَا ضوء القمر لبيتهوفن)،(رمز السّمَكَة)، (صندوق الشكولاتَة)،(شكولاتة ملفوفة فى وَرَق الذّهب)،(لاتحكم على كتاب من غلافه الخارجى).

*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.





برج الثور: قم بأداء عمل مفيد لأسرتك بدلاً عن المكالمات الهاتفيّة العبثيّة، أدّ واجباتك الزوجية إن كنت مُتزوجاً خاصّةً إن كنت مشغولاً طوال الأسبوع.





برج الجوزاء: حافظ على الشعرة من الحب والإحترام بينك وبين أحد الأقارب أو الأصهار لتتجنّب مزاح ثقيل لاترغبه ، من كَثُرَ مزاحه قلّت هيْبَتُه.





برج السّرطان: إن لم تتوفّر النفقات اللازمة لنزهة خارج المنزل فمشاهدة فيلم كوميدى من سينما الزّمن الجميل بيْن أسرتك تفى بالغرض، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الأسد: تبدو مُتفرّغاً لأداء الأنشطة الإجتماعية وزيارتك التى لاتحمل سوى الحب وصلة الرّحم،لاتنْسَ التواصل مع شخص خارج قائمة الأقارب، ولو هاتفياً.





برج العذراء : أفكارك المبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: فى تجمّع عائلى فوضعك لضوابط وحواجز على لسانك قبل التحدث يُنقذك من متاعب أنت فى غنىً عنها، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج العقرب: حمام مُنعش، إرتداء ملابس نظيفة جديدة ،أداء فروضك الدّينيّة ، التسوق ، أنشطة من شأنها إشعارك بأنك وُلدت من جديد بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: إن شعرت أنّ الآخرين يشجّعونك على خصومة بينك وبين أحدهم فلا تتمادى فيها، عدوّ اليوم قد يكون صديق الغد والعكس صح.





برج الجدى: قم بارتداء ملابس أنيقة و وضع عطور مُنعشة فتمسكك بأنك رجل كادح لا يعنى إهمال مظهرك فالعيْن تعشق قبل القلب أحياناً.





برج الدّلو: فرصة لجرد إسطواناتك القديمة وترتيب الكتب والألبومات والصور الفوتوغرافية، هذا يشمل مُكالمة هاتفية لشخصيات قديمة عزيزة على قلبك.





برج الحوت: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة و تنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثير سلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.





