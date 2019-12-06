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جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة (صور)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:03 م
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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شهدت جامعة حلوان اليوم احتفالية  "اليوم العالمي للإعاقة" التي نظمها مركز الإرشاد النفسي ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية. 

عُُقدت فعاليات الاحتفالية بحضور الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرشيد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والاستاذة الدكتورة وفاء عبد الجواد رئيس قسم الصحة النفسية ومدير مركز الإرشاد النفسي والأستاذة الدكتورة عزة خضري نائب مدير المركز، بمشاركة نخبة من الطلاب والطالبات من متحدي الإعاقة من مدارس التربية الفكرية بحلوان ومدرسة النور والأمل، وكذلك مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، وبعض مدارس الجيزة ومسئولي التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم. 

واستهدفت الاحتفالية إدخال البهجة والسرور على قلوب الطلاب والتأكيد على دور الجامعة في التعريف بقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة وابداعاتهم ودعمهم بكافة السبل الممكنة، والتأكيد على ضرورة دمج ذوي القدرات الخاصة بالمجتمع والاهتمام بهم ورعايتهم، وتعزيز هذه القدرات ليكونوا أداة لبناء المجتمع

وتضمنت الاحتفالية تقديم مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية من تقديم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة حيث قدم الطلاب اغنية بلادي ويا أغلى اسم في الوجود كما عرض الطلاب مسرحية فنية وسط أجواء احتفالية متميزة. 
جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة (صور)
جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة (صور)
جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة (صور)
جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة (صور)
جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة (صور)
جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة (صور)
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