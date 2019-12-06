تقرير لجنة الآثار يحدد مصير 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمصر القديمة

وكشفت تحقيقات النيابة عن اتهام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري، مدير إحدى شركات الاستشارات المالية والفنية، موجه أول بالتربية والتعليم، وميكانيكي، بالتنقيب عن الآثار بمنطقة بطن البقرة والاتجار في القطع الأثرية، وحيازتهم لعدد من تلك القطع الأثرية، متخذين من مسكن الأول مقرًا للاتجار في الآثار.



وعقب استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهمين، وأرشد المتهم الأول عن مكان الحفر، وتبين وجود حفرة مستطيلة الشكل بعمق 12 مترا.



وعثر بالمنزل على خزينة حديدية كبيرة الحجم مغلفة، 500 ريـال سعودي، 100 دولار أمريكي، 288 ألف جنيه مصرى، بحيازة المتهم الأول، وأنفورة صغيرة الحجم من الفخار يشتبه في أثريتها وهاتف محمول يحوى بعض الصور والفيديوهات لقطع يشتبه في أثريتها.



واعترف المتهمون بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار والاتجار بها، واعترف المتهم الأول بأن المبالغ المضبوطة بحوزته لصرفها على عمليات الحفر والقطعة المضبوطة بقصد الاتجار، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

استعجلت نيابة مصر القديمة، تقرير لجنة هيئة الآثار وخبراء العملة في واقعة عرض قطع أثرية وعملات أجنبية ضبطت بحوزة 3 متهمين، متورطين في التنقيب عن الآثار أسفل منزل أحدهم بمنطقة بطن البقرة.