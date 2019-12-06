تعرف على تفاصيل الإطلاق الرسمي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء



وأشار "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إلى أن مصر كانت من الدول السباقة التي بادرت بالانضمام إلى هذه الآلية، مضيفًا أن الدول الأفريقية تعاهدت أن تكون لجان من الخبراء لقيام بعملية المراجعة.



وأوضح أنه تم التنسيق بين وزارات الخارجية والتخطيط والمالية لمباشرة عمل هذه اللجنة، منوهًا بأن مصر حصلت على جائزة التميز في الأداء الحكومي عندما زارت لجنة المرااجعة مصر في ديسمبر 2018، ولهذا تم اختيار مصر لاحتضان المؤتمر الأربعين للجمعية الأفريقية للعلوم الإدارية.



كشف الدكتور محمد عبد الغفار، رئيس المجلس الاقتصادي الأفريقي، تفاصيل إطلاق الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، موضحا أنها تعمل باستقلالية تامة عن الاتحاد الأفريقي، وترفع تقارير عن تقييم الأداء الحكومي للبرلمانات الأفريقية مباشرة.