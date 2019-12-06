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مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:44 ص
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الأهلي والهلال السوداني
الأهلي والهلال السوداني
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يواجه النادي الأهلي، نظيره الهلال السوداني، اليوم الجمعة الموافق 9/12/2019، على إستاد السلام "ملعب الأهلي الجديد"، في الجولة الثانية، لمحموعات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يلعب ضد الهلال من أجل الفوز

يسعى الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، إلى تحقيق الفوز على الهلال السوداني، في مباراة اليوم، والتي ستقام في الـ9 مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضور جماهيري، يتخطى الـ15 ألف متفرج.

ترتيب مجموعة الأهلي والهلال

يتزيل الأهلي مجموعته، بعد الجولة الأولى التي خسر فيها، أمام النجم الساحلي، بهدف دون رد، في المباراة التي شهدت لغطً تحكمياً كبيراً، بعد طرد الحكم للاعب أيمن أشرف بعد مرور 13 دقيقة فقط من زمن الشوط الأول، والذي أثر سلباً على نتيجة المباراة.

موقف الهلال من المجموعة

ويدخل الهلال السوداني، مباراة الأهلي، متصدراً للمجموعة، بعد فوزه بالجولة الأولى على فريق بلاتينيوم، في المباراة التي أقيمت بالسودان، بنتيجة هدفين لهدف، ويأتي النجم الساحلي في المرتبة الثانية بنفس عدد النقاط، بينما بلاتينيوم والأهلي في مؤخرة المجموعة.

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال 

وأعلنت قنوات بي إن سبورتس الرياضية، عن إذاعة المباراة، عبر فضائية " بي إن سبورتس إتش دي 1"، ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني، على التردد الأرضي للتليفزيون المصري، عبر قنا "تايم سبورت".

غيابات الأهلي ضد الهلال

يغيب عن مواجهة الأهلي ضد الهلال السوداني، اللاعب أيمن أشرف، إثر تعرضه لطرد، خلال مواجهة النجم الساحلي، بالجولة الأولي لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بجانب اللاعب محمود متولي، مدافع المارد الأحمر.

عودة علي معلول

ويعود اللاعب علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، إلى التشكيل مرة أخرى، بعد غيابه؛ نتيجة لإصابة ألمت به خلال لقاء النجم الساحلي، والتي غادر على إثرها الملعب، بعد شعوره بآلام في العضلة الضمة، أبعدته عن المشاركة مع فريقه بمباراة لعبت في كأس مصر.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الهلال

ومن المنتظر أن يلعب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، مباراة الهلال السوداني، بهذا التشكيل:-

حراسة المرمى: الشناوي

الدفاع من اليسار إلى اليمين: علي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة ومحمد هاني

وسط الدفاع: أليو ديانج وعمرو السولية

خط الوسط: رمضان صبحي، جونيور أجاي بجانب محمد مجدي قفشة

الهجوم: وليد أزارو


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