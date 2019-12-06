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ناهد السباعي: بناء مسجد باسم "هيثم أحمد زكي".. والصحفيون ممنوعون من الدخول

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:30 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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شاركت الفنانة ناهد السباعي، صورة لمسجد على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر في الصورة صورة لمسجد وكشفت "السباعي"، عن بناء مسجد كـ"صدقة جارية" على روح الممثل الراحل هيثم أحمد زكي، الذي توفى الفترة الماضية بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

وعلقت "السباعي"، قائلة: "بكرة الخامسة بعد وفاة هيثم أحمد زكي... الحمد لله دفعته في المدرسة و صحابة بنوا جامع باسمة و يوم ١٣/١٢ أول صلاة جمعة فيه ربنا يتقبل منهم ومنا جميعا صالح الاعمال و يجعلة في ميزان حسنات هيثم باذن الله بكره في صلاة الجمعة ادعوا لهيثم و اموتنا و الاموات جمعيا.


وأضافت "السباعي" بأنها لا ترغب لوجود وسائل الإعلام والصحفيين قائلة: "نرجوا عدم وجود اي صحافة تجنبآ للمشاكل الجامع ده للعبادة و الدعاء و صالح الاعمال فقط و ليس للتصوير و الاعلام و التزييف.
وأختتمت السباعي بهشتاج لهيثم أحمد زكي " #هيثم_احمد_زكي #هيثم_زكي"

يذكر أن الراحل هيثم أحمد زكي، هو ابن الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة هالة فؤاد، وبدا مشواره الفني من خلال فيلم "حليم عام 2006، ثم بعدها توالي في تقديم الأعمال السينمائية والتلفزيونية منها "علامة استفهام، والجماعة، ودوران شبرا، والصفعة، ومصاعب الغربة، وكلبش، والسبع وصايا".
وعلقت "السابعي" قائلة: 
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الكلمات المفتاحية

هيثم أحمد زكي ناهد السباعي

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