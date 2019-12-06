قوات الاحتلال تعتقل فريق تلفزيون "فلسطين" في القدس

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتقال أفرادا من فريق تلفزيون "فلسطين" في مدينة القدس، واستولت على معدات التصوير وأجهزة البث التي يستخدمونها.

وداهمت عناصر من المخابرات الإسرائيلية، مكان تصوير برنامج "صباح الخير يا قدس" في منطقة جبل الزيتون، واعتقلت مقدمة البرنامج دانا أبو شمسية، والمصور أمير عبد ربه، والضيف محمد العباسي، واستولت على معدات التصوير وأجهزة البث، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مراسلة تلفزيون "فلسطين"، كريستين الريناوي، والمصور علي ياسين، ومواطن آخر، وتم اقتيادهم جميعا إلى أحد مراكز التوقيف.

وقد حظرت قوات الاحتلال، في 20 نوفمبر الماضي أنشطة التلفزيون في القدس المحتلة.