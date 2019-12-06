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إصابة جديدة في الأهلي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:36 ص
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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بدأ علي لطفي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجا تأهيليا للتعافي من الإجهاد في العضلة الخلفية.

وغاب علي لطفي عن مران الفريق الجماعي أمس، حيث اكتفى بتدريبات تأهيلية في الجيم وفقا للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي ينفذه.

ويخضع اللاعب للفحص الطبي في أول مران للفريق عقب مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها مساء اليوم لحسم مشاركته في التدريبات الجماعية.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يبدأ محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاثنين المقبل تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل وذلك بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي.

وخضع اللاعب طوال الفترة الماضية لوحدات علاجية وبدنية في الجيم علي أن يبدأ الاثنين المقبل مرحلة الجري حول الملعب تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة وفقًا لجاهزية اللاعب واستجابته للعلاج. 

وكان محمود متولي قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، غادر وعلى إثرها الملعب  وينفذ حاليا برنامجا تأهيليا للتعافي من هذه الإصابة.
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