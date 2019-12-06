وزير خارجية اليونان: سفير ليبيا في البلاد سيتم طرده

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دينياس، إن سفير ليبيا في البلاد سيتم طرده، حسبما ذكرت قناة العربية نفيي خبر عاجل لها.

وأفادت وسائل إعلام ليبية، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقع مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج، اتفاقًا أمنيًا وبحريًا مع تركيا، يهدف إلى ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري.

واعتبر مجلس النواب الليبي، الاتفاق الأمني خيانةً عظمى من السراج، حيث أن الجيش الليبي لن يقف مكتوف الأيدي حيال هذا الاتفاق.

وقد ذكر مصدرٌ دبلوماسيٌ يونانيٌ، أن الخارجية اليونانية استدعت سفير ليبيا في أثينا لطلب "معلومات عن مضمون" اتفاقٍ عسكريٍ وقعته تركيا مع حكومة الوفاق الليبية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المصدر قوله "إن أثينا أعربت عن استيائها من هذا الاتفاق وطلبت من سفير ليبيا تزويدها بمعلومات في موعد أقصاه الخامس من ديسمبر وإلا سيتم طرده".