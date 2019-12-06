وزير الاوقاف في الدقهلية يشدد على العمل والأخذ بالأسباب

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على ضرورة العمل والأخذ بالأسباب من أجل النهوض بعجلة التنمية، مشيرا إلى أن الأسباب تؤدي للنتائج، وقدر الله نافذ، والله يعطي من يعمل ولا يعطي من يهمل.



جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف مع قيادات الأوقاف في الدقهلية وبحضور محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار ولفيف من نواب البرلمان، في القاعة الصغري بديوان عام المحافظة.



وقال وزير الأوقاف إن النتائج قد تختلف إذا أراد الله لها ولكن لابد من الاجتهاد والأخذ بالأسباب، مؤكدا أن حسن التوكل مطلوب مع الأخذ بالأسباب.



وكان في استقبال وزير الأوقاف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والسكرتير العام سعد الفرماوي ووكيل وزارة الأوقاف الشيخ طه زيادة ولفيف من الأئمة وقيادات مديرية الأوقاف بالدقهلية وعدد من أعضاء مجلس النواب.



ومن المقرر أن تبدأ الزيارة افتتاح مسجد الرحمة بقرية كفر بدوي القديم وأداء شعائر صلاة الجمعة من المسجد بعد عملية الافتتاح في وجود محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار ووفد من وزارة النقل برئاسة وزير النقل كامل وزير وأهالي القرية ولفيف من أعضاء مجلس النواب، والتنفيذيين.