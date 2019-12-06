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المطران عطا الله حنا: ندعو إلى مزيد من الجهد من أجل تعزيز ثقافة السلم بمجتمعنا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:33 ص
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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دعا المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس صباح اليوم كافة المؤسسات الوطنية والشخصيات الدينية والإعتبارية والسياسية في المدينة المقدسة للعمل معا وسويا من أجل تعزيز ثقافة السلم الأهلي في مدينة القدس ومحيطها، مؤكدا بأنه وجب الحفاظ على وحدة النسيج الوطني بين صفوف أبناء شعبنا الفلسطيني.

تابع" حنا": ونحن أمام مرحلة خطيرة يجب أن نكون فيها موحدين وأن نعزز النسيج الوطني والمجتمعي والمجتمع المتماسك إنما يكون هذا مصدر قوة له حتى نتمكن جميعا من حمل أمانة القدس وحمايتها من المخاطر المحدقة بها،أن مسألة السلم الاهلي بين كافة المواطنين في مدينتنا المقدسة وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها إنما تعتبر حماية وحصانة لمجتمعنا فكم نحن بحاجة إلى ان نرتب بيتنا الداخلي لكي نكون أكثر وحدة ولحمة ووحدتنا ولحمتنا هي قوة لنا في دفاعنا عن حقوقنا وثوابتنا الوطنية.

اختتم: أن الإحتلال وعبر عملاءه ومرتزقته يسعى إلى زعزعة الإستقرار والأمان في القدس وضواحيها مؤكدا بأنه يجب علينا جميعا العمل بيد واحدة وضمن منظومة تكاملية تضمن الاستقرار والامان لجميع ابناء شعبنا،وقد جاءت كلمات سيادة المطران هذه لدى استقباله اليوم وفدا من رجال الاصلاح في محافظة القدس.
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