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ترامب يكشف حقيقة إرسال 12 ألف جندي للشرق الأوسط

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:24 ص
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ترامب
ترامب
وكالات
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علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أنباء أفادت بإرسال واشنطن 12000 ألف جندي إلى الشرق الأوسط.

 

وكتب ترامب، تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر:" تلك الأخبار "زائفة" دون تقديم المزيد من التفاصيل.

 

وقد قالت محطة "فوكس نيوز" الأمريكية، في وقت سابق الخميس، إن وزارة الدفاع تبحث خطة لإضافة ما يصل إلى 7000 جندي إلى الشرق الأوسط لمواجهة تهديدات إيران المتزايدة في المنطقة، بحسب ما أشار إليه موقع "سكاي نيوز" العربية.

 

واستندت المحطة الأمريكية، في ذلك إلى ما وصفتها بتصريحات لمسؤولين من وزارة الدفاع الأمريكية، مشيرة إلى أن وزير الدفاع "لم يتخذ أي قرار" بعد وفقاً لمستشاريه.

 

وكان مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم نشر أسمائهم أكدوا أن الولايات المتحدة تدرس إرسال آلاف القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط لردع إيران، لكنها لم تتخذ قراراً بعد ولا يزال الموقف غير واضح.

 

واستشهد المسؤولون بمعلومات المخابرات خلال الشهر الماضي التي تشير إلى أن إيران تقوم بإعادة تمركز وانتشار للقوات والأسلحة.

 

ونفت وزارة الدفاع، الأربعاء، بشدة تقريراً لصحيفة "وول ستريت جورنال: يقول إن الولايات المتحدة تدرس إرسال 14000 جندي إضافي إلى المنطقة.

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الكلمات المفتاحية

حقيقة ارسال 12 الف جندي ترامب امريكا الشرق الاوسط

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