رئيس جامعة القاهرة يكرم طلاب كلية علوم الفائزين بالمركز الثالث بمسابقة IGEM العالمية

كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فريق طلاب كلية العلوم الذين مثلوا الجامعة في مسابقة IGEM العالمية في مجال الهندسة الوراثية والأحياء التركيبية، التي أقيمت في ولاية بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وفازوا بالمركز الثالث على مستوى العالم بمشروع استخدام البكتيريا والكائنات الدقيقة الآمنة في تحلية المياه.



وأشاد رئيس الجامعة، بمدى قدرة طلاب الجامعة على المنافسة العالمية بعد الإعداد الجيد لهم، وتطرقهم لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة لخدمة القضايا القومية وتسخير المهارات العلمية والعملية لحل المشكلات المجتمعية، مؤكدًا دعمه الكامل لكل الفرق الطلابية بالجامعة للمشاركة في المسابقات الدولية وذلك بعد التحقق العلمي من مشروعاتهم.



وقال الدكتور محمد الخشت، إن الطلبة الفائزين قدموا نموذجًا للشباب المصري الواعي، الذي يمتلك الكفاءة والقدرة على المساهمة في حل العديد من المشكلات التي قد تواجه المجتمع والدولة، مثل نقص المياه، وذلك من خلال التفكير الإبداعي والتوصل لأفكار غير تقليدية وعمل مشاريع ابتكارية، وهو ما يمثل خطوة مهمة ومساهمة فعالة من شباب مصر في طريق التنمية المستدامة والنهوض بالدولة المصرية.



وقدم رئيس الجامعة، للطلاب الفائزين ميدالية جامعة القاهرة تكريما لهم، مشيرًا إلى أنه يسعى الآن ليتم ادراج الفريق ضمن تكريمات منتدى شباب العالم.



ووجه الدكتور الخشت، النصيحة لفريق طلاب كلية العلوم، بمواصلة طريقهم في التميز والابداع والابتكار، وعدم اليأس والتغلب على أي صعوبات قد تواجههم، وعدم التركيز على المكسب السريع، والحرص على المعرفة والوصول إلى كل ما هو جديد، والاقتداء بالنماذج الإيجابية الناجحة والمتميزة في مختلف المجالات.



وأشاد رئيس الجامعة، بتميز كلية العلوم على كافة المستويات، حيث فازت الكلية بالمركز الأول في جوائز النشر الدولي، مما يشير إلى مواصلة القدرة على تخريج أجيال متميزة من الباحثين والمبتكرين والعلماء.