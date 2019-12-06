محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف بالديوان العام

وصل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ووفد مرافق له ديوان عام محافظة الدقهلية اليوم الجمعة.



وكان في استقبال وزير الأوقاف، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والسكرتير العام سعد الفرماوي ووكيل وزارة الأوقاف الشيخ طه زيادة ولفيف من الأئمة وقيادات مديرية الأوقاف بالدقهلية وعدد من أعضاء مجلس النواب.



ومن المقرر أن تبدأ الزيارة بعقد اجتماع بالقاعة الصغرى بديوان عام محافظة الدقهلية مع الأئمة لمناقشة مشاكلهم وعرض توجيهات وزارة الأوقاف في الفترة المقبلة.



وتتضمن الزيارة افتتاح مسجد الرحمة بقرية كفر بدوي القديم وأداء شعائر صلاة الجمعة من المسجد بعد عملية الافتتاح في وجود محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار ووفد من وزارة النقل برئاسة وزير النقل كامل وزير وأهالي القرية ولفيف من أعضاء مجلس النواب، والتنفيذيين