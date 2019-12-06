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الشاعر أحمد تيمور: خطر غياب المثقف يسمح بظهور المغرضين

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:12 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الشاعر أحمد تيمور، إن وجود المثقف المهموم بقضايا وطنه، ومقترح الحلول لها مطلوب في المجتمع، حيث إن غيابه سيسمح بظهور المثقفين المغرضين على الساحة.

وأشار "تيمور"، خلال حواره ببرنامج "صباح اللخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن المجتمعات خاصة فيما بعد الثورات تعاني من وجود هؤلاء المثقفين غير الحقيقيين، فهم يكونوا مجموعة من الأشخاص يهتمون فقط بإلقاء الأحجار في بحور الألغام السياسية والدينية.

وأضاف الشاعر أحمد تيمور، أن وجود المثقفين المغرضين يحدث نوع من الارباك العام، وبعضهم يكون عميل، وأخرون ممولون، ومن ثم فأن وجود المثقف الحقيقي ينفي عن الساحة وجود المثقف المغرض وغير الحقيقي.
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