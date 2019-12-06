عضو "اتحاد صناعات": المصانع المتعثرة لن تستفيد من مبادرة دعم الصناعة

قالت الدكتورة ميرفت الحسيني، الخبيرة الاقتصادية وعضو اتحاد الصناعات، إن مبادرة دعم الصناعة سيستفيد منها كل مصنع يعمل في السوق، وله إنتاج ويصدره للخارج، حيث ستساعده المبادرة على زيادة حجم الطاقة الانتاجية له، نظرًا لأن سعر الفائدة سيكون منخفض.





وأشارت ميرفت الحسيني، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن عدد المصانع المغلقة يصل عددها إلى 6 آلاف مصنع لن تستفيد بتلك المبادرة، نظرًا لأن تلك المصانع متوقفة منذ أكثر من 10 سنوات، ولتشغيلها تحتاج خطوط الإنتاج بها إلى صيانة.



