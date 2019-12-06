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تاريخ مباريات الأهلي والهلال السوداني.. الكفة متساوية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:03 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم الجمعة وذلك عندما يستقبل ضيفه الهلال السوداني في تمام التاسعة مساء على استاد السلام بالقاهرة في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

نرصد في السطور التاالية تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال والتي جاءت على النحو التالي :

مواجهة الجمعة تحمل رقم 7 في تاريخ لقاءات الفريقين بعدما سبق أن التقى الأهلي بنظيره الهلال السوداني في 6 مباريات سابقة كان الفوز حليف الأهلي في مواجهتين بينما خسر مواجهتين ، فيما فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهتين.

نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك الهلال السوداني في 4 مناسبات واستقبلت شباكه 4 أهداف .

ثلاثة لاعبين نجحوا في زيارة شباك الهلال السوداني في مواجهات الفريقين وهم أيمن شوقي والأنجولي فلافيو أمادو وأسامة حسني.

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