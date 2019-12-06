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عاجل.. لجنة نوبل تنتقد رئيس وزراء إثيوبيا بعد فوزه بالجائزة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:57 ص
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آبي أحمد
آبي أحمد
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لا يعتزم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، التحدث لوسائل الإعلام، عندما يزور أوسلو الأسبوع المقبل؛ لتسلم جائزة نوبل للسلام مما دفع لجنة منح الجائزة لتوجيه انتقاد نادر لهذه الخطوة، وقالت إن الصحافة الحرة والمستقلة أمر ضروري.

وفاز أبي أحمد، بنوبل للسلام في أكتوبر تكريما لجهوده في إحلال السلام بين بلاده وإريتريا بعد عقدين من العداء والقتال.

وجرت العادة أن تعقد اللجنة المانحة للجائزة مؤتمرا صحفيا للفائزين قبل يوم من المراسم الرسمية لتسلمها في العاشر من ديسمبر، لكن أبي أحمد قال للجنة إنه لن يفعل ذلك ولن يتلقى أسئلة من الصحفيين ولن يشارك في أحداث أخرى تتضمن تغطية إعلامية.

وقال سكرتير لجنة نوبل النرويجية لرويترز لدى سؤاله عما إذا كان ذلك يشكل مشكلة ”نعم.. كنا نود بشدة منه أن يتواصل مع الصحافة خلال زيارته لأوسلو.. نعتقد بقوة أن حرية التعبير وأن الصحافة الحرة والمستقلة مكونات أساسية للسلام“.

وأشار إلى أنهم أبلغوا رئيس الوزراء وموظفيه بموقف اللجنة بوضوح شديد.

وقالت متحدثة باسم أبي أحمد إن رئيس الوزراء اضطر لترتيب الأولويات بالنظر إلى ”برنامجه المكثف“ في النرويج ومسؤولياته التي تنتظره في بلاده.

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الكلمات المفتاحية

نوبل جائزة نوبل آبي أحمد

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