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كيف تكون بارا بوالديك؟

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:59 ص
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بوابة الفجر
منار طارق
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والديك هم الذين جلبوك إلى هذا العالم. صحيح أن والديك قد يؤذيانك أو يقومان بأشياء معينة قد لا تشعر بالارتياح معها، لكن يجب ألا يكون ذلك سببا لمعاملتهما بشكل سيئ. وبالتالي، فيما يلي أربعة أشياء رئيسية لا ينبغي عليك القيام بها لوالديك.

(1) لا تتجاهلهما أو ترفضهما أبدًا
كما لدينا الآباء المسؤولين. لدينا أيضا اولئك غير المسؤولين. بعض الآباء لا يقضون الوقت مع أطفالهم، ويفضلون قضاء وقتهم في الحفلات. وقد لا يرسل البعض أطفالهم إلى المدرسة.

كإبن جيد، عندما تنجح، لا ترفضهم. يتفق كلا الكتابين - الكتاب المقدس والقرآن على أن موقفنا الجيد تجاه آبائنا يمكن أن سبب نجاتنا والعيش حياة سعيدة.

لهذا، لا تتخلى عن والديك. إذا كان الله يساعدك، قدم لهم مساعدتك ايضا. لا ترفضهم لأنهم غير متعلمين وغير مثقفين. الحقيقة هي أنه لا يمكنك اختيار والديك ولا يمكنك تغييرهما. اقبلهم واعتن بهم جيدًا.

(2) لا ترفض أبدا أن تغفر لهم
بصراحة، الآباء يرتكبون الأخطاء أيضًا. في بعض الأحيان، قد يفعلون لك أشياء معينة في الحياة تتطلب مغفرتك. الغفران هو الهدية التي يجب أن تقدمها إلى والديك عندما يسيئون إليك. قد يطلبونها وقد لا يطلبونها. لذا، فقط اغفر لهم.

إذا واصلت الاحتفاظ بالافعال السيئة في قلبك. سوف تستمر في كرههم وتبدأ في تسليط الضوء علي عيوبهم. تخلي عن هذه لامشاعر السيئة في قلبك، وسامحهم بغض النظر عن ما فعلوه لك، فهم يستحقون مغفرتك. اذا رفضت مسامحتهم، قد لا تفتح لك الأبواب العظيمة. لا تنسى أننا نخطئ أيضًا في حق الله، ويغفر لنا. لذا اغفر لهم أيضًا.

(3) لا تتمني لهم الموتى ابدا
للأسف، هناك بعض الزعماء الدينيين قاموا بغسيل دماغ لأتباعهم. وقد رأى العديد منهم أن بعض الآباء والأمهات هم عملاء للشيطان. وفقًا لبعض الدعاة المزيفين، فإن جميع المشكلات التي يواجهها الأطفال تقريبًا في الحياة يمكن تفسيرها بسبب الأعمال الشريرة لوالديهم. هذا خطأ تمامًا لأن هذا الاعتقاد قد ولد كراهية شرسة بين بعض الناس وابائهم.

لا تتمني موت والديك. بغض النظر عن الحالات والظروف الخاصة بك الآن. أنت لا تستحق أن تتمنى وفاة والديك. حتى لو كانوا حقا فاسدين، فقد تمكنت من البقاء على قيد الحياة بسبب وجودهم. إلى جانب ذلك، فإن الأرواح الشريرة والقوى الشيطانية موجودة في كل مكان نعيش فيه. قد لا تحب هذا ولكن هذه هي الحقيقة.

والمثير للدهشة، حتى لو توفي والديك بعد أن تمنيت موتهم، لن تتركك مشاكلك. سوف تستمر في مواجهة تحديات الحياة. هذا طبيعي، طالما نعيش هنا على الأرض. سنواجه باستمرار التحديات.
كل شخص لديه تحديات في الحياة، بغض النظر عن الأرواح الشريرة التي تعيش داخل والديك. بمعنى آخر، لست بحاجة إلى الدعاء حتى يموت والداك. لا تفعل ذلك مطلقا.

(4) لا تحرمهم أبدًا من الحب والرعاية والدعم المالي
سيأتي وقت لا يكون فيه والداك بصحة جيدة كما كانا من قبل. قد لا تكون لديهم القوة للعمل بالطريقة التي تتوقعها. ومع ذلك، كإبن جيد، حاول قدر الإمكان دعمهم. افعل كل ما تستطيع لمساعدتهم. انهم بحاجة الى دعمك المالي. تحتاج إلى تقديم رعاية جيدة لهم.

لا تتخلى عنهم عندما يحين الوقت لتوليهم انتباهك. أعرف أن الأمر ليس سهلًا ولكن حاول أن تهتم بهم. إنهم بحاجة إليك الآن أكثر من أي وقت مضى. يجب أن تبدأ التغيير الآن. لا تفشل أبدا في دعم والديك ماليا ومعنويا وروحيا.
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الكلمات المفتاحية

كيف تعامل والديك باحترام؟ بر الوالدين الاهتمام بالوالدين احترام الوالدين

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