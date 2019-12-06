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تعرف على موعد حفل عاصي الحلاني في فندق كونكورد السلام

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:58 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد الفنان عاصي الحلاني لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك يوم 31 ديسمبر الجاري احتفالا بليلة ليلة رأس السنة الجديدة لعام 2020، وذلك في فندق كونكورد السلام.


حيث نشر عاصي صورة البوستر الخاص بالحفل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام"، وعلق عاصي على الصورة قائلاً:"بلد الفرح والفن والحب مصر، بانتظتركم باوتيل كونكورد السلام ".

وعلى صعيد آخر، يستعد الفنان عاصي الحلاني لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في تركيا، وذلك يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر الجاري.

يُشار أنَّ عاصي الحلاني طرح مؤخرًا، أغنية جديدة له على طريقة الفيديو كليب تحمل الأغنية اسم "الوطن"، وذلك إهداء إلى الشعوب العربية.


وفي سياق آخر، خضع عاصي الحلاني في يوم ميلاده، لإجراء عملية جراحية لنزع اسياخ معدنية من يده،حيث نشر عاصي الحلاني، منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "‏‎حظي أن أكون يوم مولدي في المسشفي لإجراء عملية جراحية لنزع أسياخًا معدنية من يدي والكتف اشكر كل المحبين الطيبين على جميع رسأل المعايدة ولكم في قلبي كل الحب والاحترام أتمني أن اكون دائمًا على قدر محبتكم راجيًا من الله ان يديم السعادة عليكم وعلى أهلكم وفي بيوتكم".



يُذكر أنَّ الفنان عاصي الحلاني تعرض خلال الشهور الماضية لكسر في أصبع يده اليسرى،وذلك أثناء ممارسة رياضة ركوب الخيل، وبعدها قام بإجراء عملية جراحية في منطقة الساعد والكتف.
تعرف على موعد حفل عاصي الحلاني في فندق كونكورد السلام
تعرف على موعد حفل عاصي الحلاني في فندق كونكورد السلام
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الكلمات المفتاحية

عاصي الحلاني

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