تحرير 133 محضرا وتحصين 516 رأس ماشية بقرى المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حملة كبرى لرفع المخلفات الصلبة وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق ومتابعة الحالة الرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والجهات المعنية، بهدف رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.



وأسفرت الحملات عن رفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي وذلك للحفاظ على بيئة صحية نظيفة، بالإضافة لتحرير 133 محضرا لمخالفات تنوعت بين تعدي على حرم الطريق وإيقاف أعمال بناء في المهد، لعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية، كما تم الموافقة على 84 طلب توصيل للمرافق (كهرباء – مياه – غاز) وذلك بعد الاستيفاء من الإجراءات القانونية.



كما تمكنت الوحدة المحلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، من تحصين 516 رأس ماشية ضد الحمي القلاعية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

