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عاجل.. إغلاق ميناء سفاجا البحري

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:53 ص
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سفينة
سفينة
كرستينا عياد
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء سفاجا البحري، بمحافظة البحر الأحمر، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح.

وأوضح المركز في بيان، أن الرياح تتراوح شدتها ما بين 32-34 عقدة شمالية غربية، بينما يصل ارتفاع الأموج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1018 درجة، وأن حالة البحر مضطربة جدا، الأمر الذي ترتب عليه إيقاف كافة الأنشطة البحرية وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

من جانبه أصدر اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس الهيئة تعليمات صارمة لمديري الموانئ، باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانى والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
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ميناء سفاجا موانئ البحر الاحمر اغلاق ميناء سفاجا لسوء الاحوال الجوية

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