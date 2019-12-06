Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار الخضروات اليوم الجمعة 6-12-2019 في سوق العبور

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:38 ص
Advertisements
اسعار الخضروات اليوم
اسعار الخضروات اليوم
الفجر الاقتصادي
Advertisements
اسعار الخضروات اليوم 

 واصلت اسعار الخضروات استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة الحالية في سوق العبور أحد اكبر أسواق الجملة في مصر، وبذلك تواصل اسعار الخضروات واستقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة الماضية وننشر فيما يلي اسعار الخصروات اليوم بحسب التحديثات الاخيرة الصادرة عن سوق العبور اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:

 اسعار الخضروات اليوم الجمعة 6-12-2019
تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 2 – 4 جنيه للكيلو ، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3–5 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 4 – 7 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 3 – 7 جنيه، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3-8 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5 – 4.5 جنيه للكيلو، فيما سجلت أسعار الفاصوليا ما بين 5 - 7 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5 – 3 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات، وسجل سعر البامية 20 جنيها، والليمون البلدى من 7 - 11 جنيهاً.


اسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى نحو 2-4 جنيهات ، و سجلت أسعار الرمان بين 3-6 جنيهات نحو سجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، وسجل سعر العنب الرومى الأحمر 5_7 جنيهات ، فيما سجل سعر البلح الرملى 5-8 جنيهات، وسجل سعر البلح السلمى 15 جنيها، وسجل سعر البلح البارحى سجل 20 جنيها، بينما سجل سعر البلح سمانى 3-5 جنيهات، فيما سجل سعر البلح الزغلول 3-7 جنيهات، وسجل  سعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات، وسجل سعر البرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو ، واستقر سعر اليوسفى عند 5 جنيها، بينما استقر سعر الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الجوافة بين 2_4 جنيهات، وسجل سعر الرمان 5 جنيهات والبلح 8 والقشطة 80 جنيها والمانجو الفص 70 جنيها والعنب 5 المانجو الزبدية 15، الجوافة 5 جنيهات .



Advertisements

الكلمات المفتاحية

سوق العبور سعر الخضار اليوم اسعار الفاكهة اسعار الطماطم اليوم بمصر اسعار الخضار والفاكهة بسوق العبور اسعار الخضار والفاكهة اسعار الخضار أسعار الجملة بسوق العبور

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 8 ساعات

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

منذ ساعة و 8 دقيقة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ يوم

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على أهمية جرارات القطارات الجديدة

منذ أقل من ساعتين

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل ناري من الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بأبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يصدم رونالدو بسبب أفضل لاعب في العالم

منذ حوالي 4 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 4 ساعات

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ يوم

موضوعات متعلقة

اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 8-11-2019.. وتراجع في سعر البطاطس

اسعار الخضروات اليوم السبت 16 نوفمبر 2019.. الفاصوليا تسجل 10 جنيهات

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 19-11-2018 في سوق العبور.. الفاصوليا تسجل 10 جنيهات

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019.. وارتفاع في سعر "البطاطس والطماطم"

اسعار الخضروات اليوم الأحد 24-11-2019 في سوق العبور.. ارتفاع جديد في سعر الطماطم

اسعار الخضروات اليوم الإثنين 25 -11-2019 في سوق العبور .. استقرار الطلب يدعم ثبات الأسعار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

06:55 ص

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

09:47 ص

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

05:06 ص

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

07:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status