اسعار الخضروات اليوم الجمعة 6-12-2019 في سوق العبور

اسعار الخضروات اليوم





واصلت اسعار الخضروات استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة الحالية في سوق العبور أحد اكبر أسواق الجملة في مصر، وبذلك تواصل اسعار الخضروات واستقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة الماضية وننشر فيما يلي اسعار الخصروات اليوم بحسب التحديثات الاخيرة الصادرة عن سوق العبور اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:





اسعار الخضروات اليوم الجمعة 6-12-2019

تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 2 – 4 جنيه للكيلو ، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3–5 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 4 – 7 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 3 – 7 جنيه، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3-8 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5 – 4.5 جنيه للكيلو، فيما سجلت أسعار الفاصوليا ما بين 5 - 7 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5 – 3 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات، وسجل سعر البامية 20 جنيها، والليمون البلدى من 7 - 11 جنيهاً.









اسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور





تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى نحو 2-4 جنيهات ، و سجلت أسعار الرمان بين 3-6 جنيهات نحو سجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، وسجل سعر العنب الرومى الأحمر 5_7 جنيهات ، فيما سجل سعر البلح الرملى 5-8 جنيهات، وسجل سعر البلح السلمى 15 جنيها، وسجل سعر البلح البارحى سجل 20 جنيها، بينما سجل سعر البلح سمانى 3-5 جنيهات، فيما سجل سعر البلح الزغلول 3-7 جنيهات، وسجل سعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات، وسجل سعر البرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو ، واستقر سعر اليوسفى عند 5 جنيها، بينما استقر سعر الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الجوافة بين 2_4 جنيهات، وسجل سعر الرمان 5 جنيهات والبلح 8 والقشطة 80 جنيها والمانجو الفص 70 جنيها والعنب 5 المانجو الزبدية 15، الجوافة 5 جنيهات .











