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إسرائيل تجري تجربة صاروخية بعيدة المدى قرب تل أبيب

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:38 ص
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تجربة صاروخية إسرائيلية
تجربة صاروخية إسرائيلية
وكالات
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أجرت إسرائيل، اليوم الجمعة، تجربة صاروخية بإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من قاعدة جوية قرب تل أبيب.

 

وتمتلك إسرائيل صواريخ باليستية من نوع "أريحا" الجيل الخامس، عابر للقارات، يتراوح مدى هذه الصواريخ ما بين 4800- 11500 كيلومتر، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.

 

وتحمل هذه التجارب الصاروخية، رسالة لإيران بوجود قدرات صاروخية إسرائيلية تصل أراضيها تقليدية وغير تقليدية.

 

وكانت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجهت الأربعاء خطابا لمجلس الأمن اتهمت إيران فيه بامتلاك صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، طالبت فرنسا طهران باحترام جميع التزاماتها وفق قرارات الأمم المتحدة.

 

وتعتبر الولايات المتحدة أن برنامج إيران للصواريخ الباليستية يمثل تهديدا لأمن الشرق الأوسط، فيما تزعم طهران أن أنشطتها لتطوير الصواريخ ذات طبيعة دفاعية خالصة.

 

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الكلمات المفتاحية

تل أبيب تجربة صاروخية إسرائيلية اسرائيل

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