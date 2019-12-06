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"العربية للتصنيع" تكشف تفاصيل إنشاء أول مدرستين للتعليم الفني بالتعاون مع التعليم

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:35 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس أشرف خليل، رئيس قطاع الموارد البشرية بالهيئة العربية للتصنيع، إن استراتيجية الدولة تعتمد بشكل كبير على الفنيين، حيث أن تعليم الفنيين هو أساس بناء التكنولوجيا، لافتًا إلى أنهم عقدوا اتفاقية مع وزارة التعليم لإنشاء مدرستين للتعليم الفني المزدوج بالتعاون مع ألمانيا.

وأشار "خليل"، خلال حواره ببرنامج "ستديو الشارع" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن القرر بإنشاء المدرستين قد صدر بالفعل، وإحداهما ستكون في منطقة مصر الجديدة والأخرى ستكون في حلوان، وستبدأ الدراسة بهما العام المقبل.

وأوضح أن المنهج الذي سيدرسه الطلاب في المدرستين سيتم وضعه بالتعاون مع الجانب الألماني، حيث سيتم التركز على إكساب الطالب مهارات تمكنه من العمل، لافتًا إلى أن هناك وفد مصري سيتوجه إلى ألمانيا لنقل الخبرة إلى مصر وتدريب الطلاب.
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مدارس العربية للتصنيع التعليم أخبار مصر

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