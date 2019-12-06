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مقتل 11 شخصًا في انفجار أنبوب للغاز غرب إيران

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:23 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أفاد التليفزيون الحكومي الإيراني، يوم الجمعة، بأن انفجار أنبوب غاز للتدفئة أسفر عن مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة 42 آخرين خلال حفل زفاف في غرب إيران، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

وقال التقرير، إنه كان هناك خمسة أطفال وخمس نساء من بين القتلى في الانفجار الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء الخميس في مدينة ساقز التي تقطنها أغلبية كردية، على بعد حوالي 450 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة طهران.

وورد أن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة. وقال تقرير التلفزيون إن الحادث وقع في أعقاب تسرب من الأنبوب يغذي المدفأة داخل قاعة الزفاف.

أعلنت الحكومة الحداد العام ليوم واحد في محافظة كردستان الغربية.

تشهد إيران مثل هذه الحوادث من حين لآخر، والتي يُنحى باللائمة عليها أساسًا في تجاهل واسع النطاق لتدابير السلامة، والمعدات القديمة والقديمة، وعدم كفاية خدمات الطوارئ.

في عام 2005، اندلع حريق في مسجد بوسط طهران أثناء الصلاة، مما أسفر عن مقتل 59 من المصلين وإصابة حوالي 250 شخصًا.
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انفجار حفل زفاف ايران انفجار أنبوب للغاز انفجار إيران

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