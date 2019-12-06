Advertisements
Advertisements
Advertisements

دول أوروبية: برنامج إيران الصاروخي لا يتماشى مع قرار الأمم المتحدة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:20 ص
Advertisements
برنامج إيران الصاروخي
برنامج إيران الصاروخي
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطان الإيرانية، رفضها الضغوطات الأوروبية التي تستهدف وقف برنامجها للصواريخ الباليستية.

 

وأصدر سفراءُ بريطانيا وألمانيا وفرنسا، بيانًا اليوم الجمعة، قالوا فيه إن برنامج إيران الصاروخي لا يتماشى مع قرار الأمم المتحدة الذي تبنى الاتفاق النووي.

 

وأضاف البيان، أن لندن وبرلين وباريس، اتهموا طهران بالعمل على تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

 

وقال مجيد تختروانجي، مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، إن إيران مصممة بشكل حاسم على مواصلة أنشطتها المتصلة بالصواريخ الباليستية ومركبات الإطلاق إلى الفضاء.

 

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اعتبر خطاب الدول الأوروبية عن الصواريخ "كذبا يائسا للتغطية على عجزها عن الوفاء بالتزاماتها".

 

وكان قرارُ الأمم المتحدة الصادر عام 2015، دعا إيران للامتناع لمدة 8 سنوات عن العمل في مجال الصواريخ الباليستية التي تكون قادرة على حمل رؤوس نووية.

 

يذكر أن سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا كانوا حثوا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في خطاب جرى توزيعه الأربعاء، على إبلاغ مجلس الأمن في تقريره التالي بأن برنامج إيران الصاروخي لا يتماشى مع قرار الأمم المتحدة الذي تبنى الاتفاق النووي المبرم بين إيران وست قوى عالمية.

 

وظهر الخطاب في وقت تصاعدت فيه الاحتكاكات بين إيران والغرب مع تراجع إيران تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق بعدما انسحبت واشنطن منه العام الماضي وأعادت فرض العقوبات التي شلت الاقتصاد الإيراني، حسبما ذكرت قناة العربية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

دول اوروبية برنامج ايران الصاروخي إيران

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 13 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 4 ساعات

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل ناري من الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بأبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ يوم

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

تعرف على أهمية جرارات القطارات الجديدة

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ يوم

ميسي يصدم رونالدو بسبب أفضل لاعب في العالم

منذ حوالي 4 ساعات

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

منذ ساعة و 8 دقيقة

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ حوالي 17 ساعة

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ماتيس يحذر من مواصلة إيران برنامجها الصاروخي

مجلس الأمن يحاصر صواريخ إيران: تخرق العقوبات والقانون الدولي

3 دول أوروبية تشكو برنامج إيران الصاروخي لمجلس الأمن

واشنطن تطالب بمزيد من القيود ضد إيران

ضغط أوروبي لوقف نشاط إيران الصاروخي

إيران تواصل انتهاكاتها لتقويض استقرار المنطقة ببرنامجها النووي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

06:55 ص

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

09:47 ص

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

05:06 ص

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

07:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status