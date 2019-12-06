مبادرة علاج ضعاف السمع بالمجان تفحص ١٥ ألف مولود بالدقهلية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه تم إجراء الكشف على أكثر من 15 ألف و89 مولود خلال الشهر الأول في إطار مبادرة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعلاج ضعاف السمع من المواليد بالمجان.





وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه تم تحويل 342 طفل على مستوى المحافظة لمستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي) لإجراء الفحوصات اللازمة والمتابعة لعمل سماعة أو زراعة قوقعة، وأن الكشف يتم من خلال 140 نقطة مسح داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية بالدقهلية.





وأوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الكشف المبكر عن ضعاف السمع مستمر وليس مؤقتًا،وأكد أن الدولة توفر العلاج لضعاف السمع، حتى إجراء عملية زراعة القوقعة التي تكلف الدولة الملايين من الجنيهات بالمجان.



