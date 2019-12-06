عرض خاص لـ"جودي" في سينما الزمالك الثلاثاء المقبل بحضور عدد كبير من النجوم

يقام يوم الثلاثاء المقبل، بسينما الزمالك في تمام السابعة مساءً، العرض الخاص للفيلم الانجليزي "جودي" الفائز بتسعة جوائز عالمية حتى الآن والذي تدور أحداثه في شتاء 1968، حين تصل المؤدية الأسطورية "جودي جارلاند" إلى "لندن" لأداء سلسلة من الحفلات الموسيقية، والتي قد يضحي كثيرون بنزاهتهم الفنية للمشاركة بها، وهذا بعد مرور ثلاثين عامًا على انطلاقة نجوميتها في فيلم "ساحر أوز"، فبينما تعد جودي نفسها للحفل، تتصارع مع الإدارة، سحر الموسيقيين، ذكريات طفولتها وأصدقائها ومعجبيها.





الفيلم من إخراج روبرت جولد وتأليف توم إيدج.





وبطولة كل من رينيه زيلويجر وروفوس سيويل وفين واتتروسك ومايكل جامبون وجيسي باكلي وجون داخلي.



