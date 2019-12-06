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عاجل.. مصرع شخص تحت عجلات القطار في الغربية
الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:00 ص
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أيمن يحيي
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لقي شاب مصرعه، متأثرا بنزيف في المخ عقب سقوطه أسفل عجلات القطار، بدائرة محطه قطارات طنطا، بعد أن اختل توازنه أثناء وقوفه على باب إحدى عربات القطار.
وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى من العميد طلعت عبد الهادى مفتش مباحث النقل والمواصلات بالغربية إخطارًا بالواقعة، وبالانتقال والفحص، تبين سقوط "ماهر محمد على الأفندي" ٤٣ عاما عامل مقيم كفر طبلوها تلا منوفية، وأثناء تحرك القطار من المحطة سقط الراكب بين القطار ورصيف المحطة، ما أدى إلى وفاته.
وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوي العام، وتسبب الحادث فى تهتك عظام القدم اليمنى، ونزيف بالمخ، وجروح متفرقة بالجسم، وأثبت تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة نتج عن الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر، وأخطرت النيابة العامة.
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