عاجل.. مصرع شخص تحت عجلات القطار في الغربية

لقي شاب مصرعه، متأثرا بنزيف في المخ عقب سقوطه أسفل عجلات القطار، بدائرة محطه قطارات طنطا، بعد أن اختل توازنه أثناء وقوفه على باب إحدى عربات القطار.





وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى من العميد طلعت عبد الهادى مفتش مباحث النقل والمواصلات بالغربية إخطارًا بالواقعة، وبالانتقال والفحص، تبين سقوط "ماهر محمد على الأفندي" ٤٣ عاما عامل مقيم كفر طبلوها تلا منوفية، وأثناء تحرك القطار من المحطة سقط الراكب بين القطار ورصيف المحطة، ما أدى إلى وفاته.



