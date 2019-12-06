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مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:47 ص
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هنا الزاهد
هنا الزاهد
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تصدرت النجمة هنا الزاهد مؤشر البحث "جوجل"، بعد ظهورها ليلة أمس الخميس 5/12/2019، مع المذيعة منى شاذلي، في برنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "cbc".

حفل زفاف هنا الزاهد

وأفصحت النجمة هنا الزاهد، عن تفاصيل ليلة زفافها، على النجم أحمد فهمي، في الـ11 من سبتمبر 2019، والتي كانت بها كثير من المفاجآت، وشهدت حضور العديد من نجوم الفن والرياضة، وأشخاص محبين للنجمين.

هنا الزاهد في ضيافة منى الشاذلي

ظهرت هنا الزاهد، في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية القديرة، لأول مرة منذ زفافها، ومرضها خلال شهر العسل، الذي ألم بها، وفوجئت النجمة هنا الزاهد، بمحبة كبيرة من جمهورها.

هنا الزاهد تتحدث عن المدعوين بالفرح

وفجرت هنا الزاهد مفاجأة، عن حفل زفافها، وأنها شاهدت حضور كثير من المدعوين، من زملائها، وأعداد كبيرة لم تكن تعلمها هي ولا زوجها أحمد فهمي.

هذا ما أغضب هنا الزاهد في ليلة زفافها

وقالت النجمة هنا الزاهد: "في أحد المدعوين، كان "لازق" فيا دايماً، وعمال يصورني، وأنا معرفهوش، فاضطريت أدفعه بعيد عني".

هنا الزاهد تفجر مفاجأة عن فهمي

وكشفت الجميلة هنا الزاهد، عما حدث بينها وبين أحمد فهمي، عندما عادا إلى منزل، وقالت: "أحمد فهمي قالي أنا تعبان جداً و"مفرهد"، وعايز أنام"، ليتفاجئ الجمهور بما تقوله هنا، ويدخلون في حالة من الضحك على الهواء.

هنا الزاهد تكشف عن سبب تعب أحمد فهمي

وأكدت هنا الزاهد، على أن سبب ما قاله لها النجم أحمد فهمي، هو أنه كان يشعر بتعب شديد، أنه جلس لفترات طويلة على حمام السباحة، ليتعرض لـ "ضربة" شمس، ما أشعره بإعياء شديد، جعله يشعر بدوار، وكان بحاجة إلى الراحة.



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