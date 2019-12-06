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سائق يطعن زميله بـ"مطواه" لأولوية تحميل الركاب في بنها

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:51 ص
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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تعدي سائق علي زميله فأصابه بجرح نافذ بالصدر للخلاف علي أولوية تحميل الركاب ببنها،وتم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد تلقيه إشارة من مستشفي بنها الجامعي بوصول "سيد ف ا" 35 سنة سائق ومقيم وسط البلد – دائرة قسم أول بنها مصاب (جرح نافذ بالصدر من الناحية اليسري) وتم حجزه بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبسؤال المصاب اتهم "محمد ا ع" 42 سنة سائق ومقيم كفر الجزار – دائرة المركزوالسابق اتهامه في قضية (سرقة) بإحداث إصابته على آثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف علي أولوية تحميل الركاب بالسيارات الأجرة قيادتهما بناحية كفر الجزار – دائرة المركز،وتطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض " مطواه " محدثًا إصابتة المشار إليها وفر هاربًا.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابة الواقعة على النحو المبين وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة،وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.

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