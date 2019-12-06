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بدءًا من مساء اليوم.. حالة ممطرة على عدة مناطق بالمملكة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:00 ص
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السعودية - ارشيفية
السعودية - ارشيفية
الفجر السعودي
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قال الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، إنه يتوقع أن تشهد عدة مناطق بالمملكة موجة ماطرة بدءًا من اليوم الجمعة.

 

وكتب الحصيني تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، إن حالة ممطرة تبدأ من اليوم الجمعة وتستمر لمدة 3 أيام، تشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض (بما فيها العاصمة الرياض) والشرقية والحدود الشمالية والجوف والباحة وعسير وجازان، إضافة إلى الكويت والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان.

 

وأضاف أن الأمطار المتوقعة ستكون متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، مضيفًا أنه تبدأ الحالة الممطرة، مساء اليوم الجمعة، على مكة المكرمة وجنوب المدينة المنورة وشمال المملكة والباحة وعسير وجازان والشمالية الشرقية والقصيم وشمال الرياض وغربها والصمان فالشرقية ثم الكويت. أما البحرين وقطر فغدًا السبت.

 

وتابع أن الرياض وجنوبها، والربع الخالي والإمارات وسلطنة عمان ستبدأ عليها الأمطار يوم الأحد، مع رياح، مشيرًا إلى أن تلك الحالة تتبعها حالة ممطرة أخرى بإذن الله.

 

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة، خاصةً الصغرى مع بداية الأسبوع.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد -عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن درجات الحرارة الصغرى قد تلامس الصفر في أجزاء من شمال المملكة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الوسطى للمملكة، حسبما ذكرت صحيفة عاجل السعودية.

 

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الكلمات المفتاحية

حالة ممطرة السعودية اليوم السعودية الارصاد

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