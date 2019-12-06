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هل سنواجه شتاء قارس البرودة؟ الأرصاد ترد

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:33 ص
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طقس القاهرة
طقس القاهرة
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود طقس خريفي ممتع، يكون مائل للدف على السواحل الشمالية، ودافىء على باقي أنحاء الجمهورية، ودرجات الحرارة حول معدلها الطبيعي.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن درجة الحرارة تنخفض ليلا عن درجة الحرارة العظمى نحو 10 درجات، حيث يجب أن يصطحب المتواجدون خارج المنزل ليلا معهم جاكيت لانخفاض درجات الحرارة.

ولفت إلى أن هناك فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية وهى غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، نافيًا ما يتردد بشأن أن فصل الشتاء سيكون قارس البرودة لأنه بدأ متأخرًا، معقبا: "كل فصل مستقل بذاته".
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