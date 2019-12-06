موعد مبارايات بيراميدز القادمة في الكونفيدرالية والدوري المصري

سحق نادي بيراميدز، فريق النجوم بسداسية مقابل هدف وحيد، في منافسات الدور الـ32 من النسخة الـ88 بكأس مصر، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء.





بيراميدز يتأهل للدور الـ16 لكأس مصر





قدم بيراميدز مباراة كبيرة، وخاصة في الشوط الثاني، الذي شهد تألقاً كبيراً، من لاعبي بيراميدز، وعلى رأسهم إبراهيم حسن، ودودو الجباس، لتنتهي المباراة، بنصف دستة أهداف، ويصعد الفريق بإرتياحية، إلى الدور الـ16 لبطولة كأس مصر.





مبارايات بيراميدز القادمة





وينتظر بيراميدز مبارايات كبيرة، في الأيام القليلة المقبلة، حيث سيلعب في بطولة الكونفيدرالية، وبعدها لديه مجموعة من المبارايات الهامة بالدوري المصري الممتاز.





بيراميدز يواجه نواذيبو





يلتقي بيراميدز فريق نواذيبو الموريتاني، يوم الأحد المقبل الموافق 8/10/2019، في دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وتقام المباراة على إستاد الدفاع الجوي، في الـ9 مساءً بتوقيت القاهرة.





بيراميدز يسجل أرقاماً مميزة بالكونفيدرالية





وحقق بيراميدز رقماً مميزاً، في البطولة الإفريقية إلى الآن، حيث حقق أول فوز للفرق المصرية، بدور مجموعات البطولات الإفريقية، بعدما تمكن من الفوز على رينجرز النيجيرى بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء يوم الأحد الموافق 1 من ديسمبر 2019، ولعبها خارج أرضه على إستاد نامدي ازيكيو ستاديوم بالجولة الأولى بكأس الكونفيدرالية.





مشاركة بيراميدز بالكونفيدرالية





ويشارك نادي بيراميدز في كأس الكونفيدرالية، للمرة الأولى في تاريخه، بعد حصوله على المركز الثالث، بترتيب الدوري المصري، خلف الأهلي والزمالك.





نتائج بيراميدز في الكونفيدرالية





وأطاح الفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، بالنجمة الكونغولى فى الدور التمهيدى للكونفيدرالية، بفوزه ذهابًا بنتيجة 4أهداف لهدف، وبنتيجة هدف دون رد في مباراة الإياب، بعدما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ32 الأول بعد التعادل الإيجابي بالقاهرة بهدف لكل فريق، والفوز في الجزائر بهدف دون رد، وفاز على يانج أفريكانز يهدفين لهدف، فى ذهاب ملحق دور الـ 32 خارج أرضه ثم كرر فوزه فى مباراة الاياب بـ 3 أهداف دون رد، ولا يزال بيراميدز يقدم عروضاً قوية.





موعد مباراة بيراميدز والزمالك





يواجه بيراميدز فريق الزمالك المصري، في الخميس المقبل، الموافق 12/12/2019، ضمن مبارايات الدوري المصري الممتاز، وستقام المباراة في الـ7:30 مساءً،على أرضية إستاد القاهرة،







