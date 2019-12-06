Advertisements
Advertisements
Advertisements

60 قتيلًا حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:06 ص
Advertisements
غرق قارب مهاجرين
غرق قارب مهاجرين
وكالات
Advertisements

أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة والسلطات الموريتانية، ارتفاع حصيلة غرق قارب قبالة سواحل موريتانيا، إلى أكثر من 60 مهاجرا غير شرعي.

 

وبحسب المنظمة الدولية، أن هناك 62 قتيلا، بينما أشار مصدر أمني إلى وجود 63 قتيلاً، في وقت يُرجح أن تكون الحصيلة أكبر.

 

وفي بيان لوزارة الداخلية الموريتانية: "إحدى دوريات قواتنا المسلحة وقوات أمننا المكلفة بتأمين الحوزة الترابية تمكنت من اكتشاف ناجين من غرق قارب تقليدي قبالة الشواطئ الموريتانية".

 

وأضافت الداخلية الموريتانية: "يتعلق الأمر بمهاجرين غير شرعيين كانوا يحاولون دخول اسبانيا"، قادمين "وفقا للمعلومات الأولية التي تم الحصول عليها من بعض الناجين، من العاصمة الغامبية بانغول".

 

ووقع حادث الغرق، يوم الأربعاء الماضي، على مسافة 25 كم شمال مدينة نواذيبو قرب الحدود مع الصحراء الغربية، وفق ما أكد مصدر أمني موريتاني لوكالة فرانس برس.

 

وأكد المصدر أن "القارب اصطدم بصخرة في البحر، وبدأت المياه بالدخول إليه وتفكك محركه. لم يكن من كانوا على متنه بعيدين جداً عن الشاطئ، لكن الأمواج القوية منعتهم من الوصول إلى الشاطئ". وتابع المصدر: "لم يعد لديهم مواد معيشية، وأصيبوا بالجوع والبرد، ولذلك خرجوا وبدأوا بالسباحة".

 

وقالت منظمة الهجرة الدولية بدورها في بيان إن 83 شخصاً آخرين كانوا على متن القارب نجحوا في الوصول إلى الشاطئ عبر السباحة، علماً أن هذا القارب انطلق من غامبيا في 27 نوفمبر.

 

وقال الناجون لعاملين في المنظمة إن 150 شخصاً على الأقل بينهم نساء وأطفال كانوا على متن القارب.

 

وأشار بيان الداخلية الموريتانية إلى أن "المعلومات المتوفرة تفيد بوجود 150 إلى 180 فردا من ضمنهم نساء وخاصة شباب ما بين 20 إلى 30 سنة على متن القارب". وقالت لورا لونغاروتي رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية في موريتانيا "تتعاون السلطات الموريتانية بطريقة فعالة مع الوكالات الموجودة في نواذبيو". وأضافت "أولويتنا رعاية الناجين وتأمين المساعدة اللازمة لهم".

 

ونقل الجرحى إلى مستشفى المدينة. وتواصلت السلطات الموريتانية مع المكاتب القنصلية لغامبيا.

 

وشددت الداخلية الموريتانية في بيانها على أن "هذا الوضع يعيد إلى الذاكرة المأساة التي تسببها ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تودي بحياة العديد من الشباب الإفريقي مما يستدعي تضافر الجهود لوضع حد لها".

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

غرق قارب مهاجرين سواحل موريتانيا 60 قتيل

أخبار تهمك

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ يوم

تعرف على أهمية جرارات القطارات الجديدة

منذ أقل من نصف ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يوم

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

ميسي يصدم رونالدو بسبب أفضل لاعب في العالم

منذ ساعتين و 42 دقيقة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ ساعتين و 32 دقيقة

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل ناري من الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بأبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مصرع 45 مهاجرا ونجاة 22 آخرين فى غرق قارب قبالة سواحل المغرب

تونس: غرق قارب للمهاجرين قرب مدينة صفاقس

غرق قارب يحمل نحو 50 شخصا في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية

غرق قارب للمهاجرين قبالة سواحل الدار البيضاء بالمغرب

عاجل.. مقتل 58 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة شواطئ موريتانيا

تفاصيل جديدة بشأن غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل موريتانيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:55 ص

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

02:58 ص

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

07:03 ص

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

10:21 ص

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

06:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status