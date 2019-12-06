Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. بيان يهم ركاب السكة الحديد

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:59 ص
Advertisements
ركاب محطة مصر
ركاب محطة مصر
كرستينا عياد
Advertisements
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة، اليوم الجمعة، على بعض خطوط الهيئة.

وأوضحت الهيئة، أن سبب هذه التأخيرات، أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل التالي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

منطقة القاهرة أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 30 دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواعيد القطارات اليوم محطة مصر قطارات السكة الحديد اليوم السكة الحديد

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ ساعتين و 28 دقيقة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

تشكيل ناري من الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بأبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يصدم رونالدو بسبب أفضل لاعب في العالم

منذ ساعتين و 38 دقيقة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ حوالي 22 ساعة

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

منذ حوالي 12 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 6 ساعات

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

قبل ما تخرج.. بيان مهم من السكة الحديد للمسافرين اليوم

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات بجميع الخطوط اليوم

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات بجميع الخطوط اليوم الجمعة

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات بجميع الخطوط اليوم

من قبلي لبحري.. "السكة الحديد" تعلن تأخيرات القطارات بجميع الخطوط

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات بجميع الخطوط اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:55 ص

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

02:58 ص

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

07:03 ص

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

10:21 ص

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

06:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status