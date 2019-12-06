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موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا 7-12-2019 في الدوري الإسباني

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:47 ص
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برشلونة
برشلونة
علاء خليف
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يستعد نادي برشلونة الاسباني لمواجهة سهلة نسبيًا ضد فريق ريال مايوركا مساء غد السبت الموافق 7 ديسمبر الجاري، على ملعب "الكامب نو" معقل النادي الكتالوني، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الاسباني لكرة القدم "الليجا" بالموسم الحالي 2019 – 2020.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا:

وتقام مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا يوم السبت 7 – 12 – 2019، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية المشفرة الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال مايوركا:

من المتوقع أن يخوض فريق برشلونة مباراته ضد ريال مايوركا بالجولة 16 من الدوري الإسباني بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندرى تير شتيجن.
خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – صامويل أومتيتي – كليمونت لونجيله- جونيور فيربو.
خط الوسط: آثر ميلو – سيرجو بوسكيتس- دي يونج.
خط الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز و كارليس بيريز.

ترتيب الدوري الإسباني 

يتصدر نادي برشلونة الإسباني جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة بنفس النقاط بفارق عدد الأهداف مع غريمه التقليدي ريال مدريد ، بينما يحل فريق ريال مايوركا في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.
ويتطلع فريق برشلونة لتحقيق الانتصار في مباراته ضد ريال مايوركا وحصد 3 نقاط جديدة، لمواصلة صدارة الليجا الاسبانية، ومحاولة فض الشراكة مع غريمه التقليدي ريال مدريد.
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