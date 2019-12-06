أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 6-12-2019.. واستقرار سعر طن الأسمنت بعد الارتفاع الأخير

أسعار الأسمنت اليوم.. واستقرار سعر طن الأسمنت بعد الارتفاع الأخير





استقرت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة، بعد أن ارتفعت بشكل طفيف أمس ليصعد سعر طن الأسمنت بنحو 3 جنيهات، استهلت أسعار الأسمنت تعاملات الشهر بتراجع لتعاود الاستقرار والصعود الطفيف، وبلغ إجمالي التراجع في أسعار الأسمنت خلال شهر نوفمبر نحو 50 جنيهًا مع استمرار حالة الركود في سوق مواد البناء خاصة مع ارتفاع أسعار الحديد، وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء في مصر لحظة بلحظة وبصفة خاصة أسعار الحديد وأسعار الأسمنت:









أسعار الأسمنت المسلح





مسلح العربية للأسمنت 805 جنيهًا للطن

النصر من العربية للأسمنت استقر عند سعر 790 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت المنيا أسيك سجل سعر 800 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت حورس سجل سعر 790 جنيهًا

أسعار أسمنت الصخرة استقر ليسجل سعر 780 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت لافارج المخصوص استقر ليسجل سعر 793 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 783 جنيهًا

سعر أسمنت العسكري استقر ليسجل سعر 780 جنيهًا

سعر أسمنت سيناء استقر ليسجل سعر 780 جنيهًا

سعر أسمنت حلوان 803 جنيهًا للطن

سعر أسمنت مصر بني سويف سجل سعر 808 جنيهًا للطن

سعر أسمنت السويدي استقر ليسجل سعر 805 جنيهًا للطن

سعر أسمنت المسلة استقر ليسجل سعر 808 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري بني سويف استقر ليسجل سعر 780 جنيهًا للطن









أسعار الأسمنت الأبيض





سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2450 جنيهًا للطن

سعر سوبر سيناء سجل سعر 2420 جنيهًا للطن

سعر سوبر رويال سجل سعر 2375 جنيهًا للطن

سعر رويال عادة سجل سعر 2400 جنيهًا للطن

سعر الواحة الأبيض سجل سعر2400 جنيهًا للطن









أسعار الأسمنت مخلوط





سعر أسمنت النخيل تراجع جنيهان ليسجل سعر 723 جنيهًا





سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 720 جنيه





سعر أسمنت الواحة 730 جنيها









أسعار الأسمنت المقاوم

سعر أسمنت أسيك سي وتر سجل سعر 840 جنيه

سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 860 جنيه

السويس سي ووتر سجل سعر 830 جنيهًا

سعر السويدي المقاوم سجل سعر 855 جنيهًا للطن













أسعار مواد البناء خلال 2019





سيطرت التقلبات على سوق المواد البناء خلال تعاملات 2019 في ظل تعنت المشتري ومحاولة المصانع تحفيز الحركة بالأسواق لتمر أسعار الحديد خلال العام الجاري بحالة من التذبذب الكبير في سعر طن الحديد، نتيجة لتغير السعر أكثر من مرة في الشهر الواحد، حيث تراجع بشكل قوي مطلع العام الجاري، لتتراجع بنحو ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى بعد تراجع أسعار البليت بنحو 70 دولار ليسجل متوسط سعر الطن من خام الحديد "البليت" 655 دولار، بجانب تخفيض مجلس الوزارء سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات، ويضاف على ذلك تراجع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة، ليعاود الصعود مرة أخر خلال الشهر الجاري مع ارتفاع أسعار البليت لتسجل نحو 700 دولار للطن بجانب ارتفاع سعر الخردة بنحو 100 دولار للطن، وسجلت قيمة الارتفاع منذ بداية الشهر وحتى الأن نحو 800 جنيهًا.