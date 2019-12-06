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عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار للغاز بحفل زفاف في إيران

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:49 ص
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انفجار للغاز - أرشيفية
انفجار للغاز - أرشيفية
وكالات
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قتل 11 شخصًا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون، صباج اليوم الجمعة، فى انفجار للغاز بإقليم كردستان غرب إيران، حسبما نقلت وكالة مهر شبه الرسمية عن مسؤول بخدمات الطوارئ.

 

وبحسب الوكالة الإيرانية، "قُتل 11 شخصا على الأقل وكان بينهم للأسف 5 أطفال عندما وقع انفجار للغاز ليلا بقاعة زفاف بمدينة سقز". وأضافت أن عشرات آخرين أصيبوا عندما حاولوا النجاة بأنفسهم.

 

وعل الفور تم إرسال فرق الإنقاذ وعربات الإسعاف إلى موقع الحادث.

 

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عشرات القتلى والجرحى حفل زفاف انفجار للغاز إيران

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