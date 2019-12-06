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اسعار اللحوم اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2019 في السوق المحلى.. و"الجملي" يبدأ من 90 جنيها

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:22 ص
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اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم اليوم
الفجر الاقتصادي
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اسعار اللحوم اليوم 

تواصل اسعار اللحوم اليوم  الاستقرار في السوق المحلى خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2019 حيث وصل سعر كيلو اللحم الكندوز الى نحو 130 جنيها تختلف باختلاف المنطقة والمحافظة وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الدواجن في مصر اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:

اسعار اللحوم اليوم في مصر الجمعة 6-12-2019
استقرت الأسعار ليسجل متوسط سعر كيلو البتلو عند  180 جنيها ، فيما سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 110 جنيهات، بينما سجل متوسط سعر اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه، وسجل متوسط سعر الكبدة المجمدة 30  وسجل سعر الكبدة البلدي 100 جنيه، كما سجل سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها.

 اسعار اللحوم المجمدة اليوم في السوق المحلى بمصر
استقرت اسعار اللحوم المستوردة ليسجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه، بينما سجل متوسط سعر اللحم السوداني 75 جنيه، وسجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه ، وسجل متوسط سعر كيلو الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه، وجسل سعر كيلو اللحم البفتيك نحو 150 جنيها .


تراجع اسعار اللحوم المستودرة
 
اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خفض اسعار اللحوم السوادنية المجمدة بقيمة 5 جنيهات للكيلو في اطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين محدودى الدخل وتباع اللحوم في كافة منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، وأطلقت الوزارة مؤخرا إطلاق حملات مكثفة للرقابة على الأسواق وعلى منافذ البيع وضبط الأسعار في الأسواق تزامنا مع قرار خفض أسعار اللحوم السودانية بنحو 5 جنيهات للكيلو في المجمعات الاستهلاكية . 


 واردات اللحوم في مصر خلال العامين الماضيين 

ارتفعت واردات اللحوم المجمدة خلال يناير 2019 بنسبة 12.7% لتسجل 136.639 مليون دولار في مقابل 121.236 مليون دولار خلال العام الماضي، كما اكد الجهاز المركزى للتعبئة العامى والاحصاء في احصائياته أن فاتورة استيراد مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال يناير الماضي لتسجل 10.427 مليون دولار في مقابل 20.472 مليون خلال نفس الشهر من 2018 بنسبة تراجع 49.1% .

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