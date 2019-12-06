الشرطة الهندية تقتل 4 رجال اغتصبوا طبيبة في مدينة حيدر أباد

أفادت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، بأن الشرطة الهندية قتلت بالرصاص 4 رجال اتهموا باغتصاب، وقتل، طبيبة بيطرية في مدينة حيدر أباد الجنوبية، الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة الأمريكية، إن الرجال الأربعة قيد الاحتجاز لدى الشرطة.

وأعلنت الشرطة، أن الرجال الأربعة تم قتلهم بالرصاص حوالي الساعة 3:30 صباحا (22:00 بتوقيت غرينتش الخميس)، قرب موقع الجريمة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، في وقت سابق عن الشرطة قولها إن أفرادها أطلقوا النار على الرجال الأربعة بعد محاولتهم التعدي على الضباط في مكان الجريمة، حيث اقتادتهم الشرطة إلى هناك.

وخلال الأسبوع الماضي، تظاهر آلاف الهنود في مدن عدة، احتجاجا على واقعة اغتصاب وقتل الطبيبة التي تبلغ من العمر 27 عاما.