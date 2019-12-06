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شيرين رضا ترفض الإجابة عن سؤال يتعلق بعمرو دياب

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:27 ص
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بوابة الفجر
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أشادت الفنانة شيرين شيرين بعلاقتها بزوجها السابق الهضبة عمرو دياب، قائلة: "عمرو دياب أبو بنتي وصديقي، وهيفضل طول عمره في حياتى طول عمرنا هنفضل في حياة بعض، وبحبه وبحترمه، ولو طلب مني أي حاجة ولو في مقدرتي أعملها أكيد هعملها".

ورفضت رضا، خلال تصريحات لبرنامج "The Insider بالعربي" الإجابة عن سؤال يتعلق باحتمالية مشاركتها مع زوجها السابق الفنان عمرو دياب، في أي فيديو كليب، إذا طلب منها ذلك.

وبررت شيرين موقفها، بأن ما تقدم كان سؤالًا افتراضيًا، ومن ثم فهي لا تمتلك أي إجابة عليه.

وأوضحت: "ده سؤال افتراضي، زي لو عبد الحليم حافظ طلبك في فيديو كليب هتعمليه؟، الأسئلة الافتراضية ملهاش إجابة عندي".



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