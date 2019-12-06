الخارجية الفلسطينية ترد بقوة على زيارة نجل الرئيس البرازيلي لمستوطنة إسرائيلية

أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية، بيانا، أعلنت فيه استدعاء السفير البرازيلي فرانسيسكو ماورو أولند، وهو نجل رئيس البرازيل، للاحتجاج على زيارته إلى مستوطنة بساجوت المقامة على الأراضي الفلسطينية.





وقالت الوزارة في بيانها، إن هذه الزيارة تعتبر خطوة تؤثر على علاقات البلدين، مشددة على أنها تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.





الجدير بالذكر أن العلاقات بين إسرائيل والبرازيل شهدت تقاربا كبيرا منذ تولى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مقاليد الحكم، حيث سبق أن تعهد بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ولكن لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن.