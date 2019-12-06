خبر صادم لجماهير ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن موقف ريال مدريد الإسبانى من فترة الإنتقالات الشتوية القادمة والتعاقدات التى من الممكن أن يجلبها فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد خلال الشتاء وتوضيح موقف النادي من قرار التعاقد أم عجم وجود تعاقدات.





وذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى قرر عدم دخول ميركاتو الشتاء وعدم جلب صفقات خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، سبب تواجد العديد من العناصر المميزة فى الفريق وإكتمال اللاعبين، وعدم صرف أموال خلال شهر يناير.





وأشارت التقارير الصحفية اليوم أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قرر عدم الدخول فى الميركاتو القادم بسبب توفير الأموال من أجل فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم مركز الوسط والهجوم بصفقات مؤثرة وقوية.





ويسغي ريال مدريد لضم بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لرغبة زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد الملحة لضم مواطنه لتدعيم الوسط وأيضا يسعي الريال لضم كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام هوتسيبير وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.





كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن موقف ريال مدريد الإسبانى من فترة الإنتقالات الشتوية القادمة والتعاقدات التى من الممكن أن يجلبها فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد خلال الشتاء وتوضيح موقف النادي من قرار التعاقد أم عجم وجود تعاقدات.





وذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى قرر عدم دخول ميركاتو الشتاء وعدم جلب صفقات خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، سبب تواجد العديد من العناصر المميزة فى الفريق وإكتمال اللاعبين، وعدم صرف أموال خلال شهر يناير.





وأشارت التقارير الصحفية اليوم أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قرر عدم الدخول فى الميركاتو القادم بسبب توفير الأموال من أجل فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم مركز الوسط والهجوم بصفقات مؤثرة وقوية.



