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هند صبري: قدمت أدوارا جريئة لم يتقلبها المجتمع

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:49 ص
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بوابة الفجر
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قالت الفنانة التونسية هند صبري إنها قدمت العديد من الأدوار الجريئة لكنها وصلت لقناعة مفادها أن مجتمعاتنا لا تتقبل، ما جعلها تحاول تفادي مشاهد يمكن أن تصدم الجمهور.

وأوضحت في تصريحات صحفية، أن الجرأة في السينما العربية، مطلوبة في المواضيع وليس المشاهد او اللقطات التي من شأنها خلق صدمة لدى المتلقي العربي، ويمكن أن تتسبب في خسارة فنان لجمهوره.

وعن المقارنة بين السينما المغربية والتونسية، ترى ياسمين صبري أن ليس هنالك فرق بارز، باعتبار التشابه بين طبيعة المجتمع المغربي والتونسي، ما يجعل كل سينما بينهما تشكل امتداد للأخرى.

ويشارك فيلم ياسمين صبري “نورة تحلم” في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وقد قالت عن نجاحه، إن ذلك يعود لطبيعة الفيلم، مضيفة :”يمكن أن يكون وجودي فيه قد ساهم في انتشاره لكن لا أنكر أنه قدم لي اضافة في مشواري الفني كونه دوره مركب وجديد على الجمهور.




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الكلمات المفتاحية

هند صبري مشاهير سينما الفجر الفني ادوار

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