هند صبري: قدمت أدوارا جريئة لم يتقلبها المجتمع

وأوضحت في تصريحات صحفية، أن الجرأة في السينما العربية، مطلوبة في المواضيع وليس المشاهد او اللقطات التي من شأنها خلق صدمة لدى المتلقي العربي، ويمكن أن تتسبب في خسارة فنان لجمهوره.

وعن المقارنة بين السينما المغربية والتونسية، ترى ياسمين صبري أن ليس هنالك فرق بارز، باعتبار التشابه بين طبيعة المجتمع المغربي والتونسي، ما يجعل كل سينما بينهما تشكل امتداد للأخرى.





ويشارك فيلم ياسمين صبري “نورة تحلم” في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وقد قالت عن نجاحه، إن ذلك يعود لطبيعة الفيلم، مضيفة :”يمكن أن يكون وجودي فيه قد ساهم في انتشاره لكن لا أنكر أنه قدم لي اضافة في مشواري الفني كونه دوره مركب وجديد على الجمهور.



