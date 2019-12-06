Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميسي يصدم رونالدو بسبب أفضل لاعب في العالم

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:45 ص
Advertisements
ميسي
ميسي
محمد جمال
Advertisements
تحدث ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسبانى، عن مقارنته الممتدة منذ سنوات مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى، على هامش تتويج الأسطورة الأرجنتينية بجائزة أفضل لاعب فى العالم "البالون دور" السادسة فى تاريخه منذ أيام قليلة.

وقال ميسي عقب تتويجه بالجائزة حول مقارنته بكريستيانو رونالدو :" لا يمكن تحديد أفضل لاعب في العالم اعتمادًا فقط على الأهداف، أنا صانع ألعاب، ولست هدافًا".

ويعيش ليونيل ميسي فترة مميزة على المستوي الفردي مع برشلونة مما جعله يفوز بالجوائز مثل الأفضل فى العالم هذا العام من الاتحاد الدولى لكرة القدم، وفاز ليونيل ميسي نجم برشلونة بجائزة أفضل لاعب فى العالم هذا العام بعد حصوله على 46 صوت وجاء ثانياً المدافع الهولندى لفريق ليفربول فيرجيل فان دايك برصيد 38 صوت وحل فى المركز الثالث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى والذى حصل على 36 صوت.

ويستمر الصراع على الجوائز بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو منذ 11 عام على الفوز بالافضل فى العالم كل عام ولكن يتفوق ليوميل ميسي على نظيره رونالدو بالفوز هذا العام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي كرستيانو رونالدو برشلونة الدوري الاسباني الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 22 ساعة

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. شرط وحيد لرحيل الشناوي عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 4 ساعات

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 21 ساعة

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل ناري من الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بأبطال أفريقيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

منذ حوالي 10 ساعة

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 9 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 11 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يوم

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بعد تتويج مودريتش.. تعرف على قائمة المتوجين بجائزة أفضل لاعب بالعالم

الأسطورة "مودريتش" يخطف انتباه الصحف العالمية عدا البرتغالية

5 اخبار نارية لريال مدريد .. اليوم الثلاثاء 4-12-2018

سجل الفائزين بجائزة الافضل في العالم the best

البالون دور.. ميسي يعود لمعانقة معشوقته ورونالدو غارق في بحر يوفنتوس

أول رد رسمي من رونالدو عقب تتويج ميسي بالكرة الذهبية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

10:21 ص

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

06:29 ص

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

11:37 ص

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

10:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status