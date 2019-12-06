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صراع إنجليزي على هدف برشلونة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:44 ص
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برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ناديي آرسنال وليفربول الإنجليزيين دخلا في صراع قوي مع برشلونة من أجل التعاقد مع الألماني الشاب كريم أديمي نجم ريد بول سالزبورج النمساوي.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة يراقب الشاب الألماني كريم أديمي البالغ من العمر 17 عامًا منذ فترة وذلك بناء على بتوصية من باتريك كلويفرت مدير أكاديميات لا ماسيا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه على الرغم من ذلك فإن برشلونة لم يأخذ أي خطوة رسمية تجاه أديمي ليستغل الثنائي الإنجليزي آرسنال وليفربول الفرصة ويدخلا سباق الصراع على خدمات الشاب الألماني.

وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى أن بروسيا دورتموند أيضًا من الأندية المهتمة بالحصول على خدمات أديمي في ظل رغبة نجمه الإنجليزي جادون سانشو في الرحيل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن أديمي اتضم إلى سالزبورج في يوليو 2018 مقابل 2.8 مليون جنيه إسترليني لكن من المتوقع في ظل هذا السباق الشرس بين عمالقة أوروبا أن يرفع الفريق النمساوي من طلباته المالية علمًا بأنه رفض عرضًا سابقًا مقابل 15 مليون جنيه إسترليني لضمه.

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برشلونة اليوم الكرة العالميةى الدوري الانجليزي الدوري الاسباني أرسنال الانجليزي

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